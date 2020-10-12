В Центральном парке Белгорода еще один памятник остался без руки.

О том, что скульптурная группа Маркса-Энгельса начала разрушаться, сообщили жители Белгорода. Они написали в социальной сети, что Карл Маркс лишился кисти. Напомним, что несколько недель назад в областном центре разгорелся скандал из-за сообщения мэра, который написал, что не видит возможности восстановить ранее разрушенный памятник Владимиру Ленину. Этим он опроверг свое обещание восстановить памятник, который лишился руки во время работ по эксгумации останков немецких солдат. Работы летом проводились на центральной аллее парка и из-за них у Ильича была сломана одна рука. Памятник демонтировали и увезли, а мэр успокоил местных коммунистов, пообещав «вернуть в лучшем виде».

Сама ли отлетела кисть руки у Маркса или кто-то к этому приложил свою руку, остается не ясным. Но памятники в Белгороде рушатся один за другим и невольно напрашивается вопрос: «А чей следующий?»