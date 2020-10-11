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12-й рекорд Книги рекордов России установила белгородская «железная бабушка»

Мария Колтакова стала самой возрастной участницей чемпионата по пулевой стрельбе
Ирина ТАРАСОВА
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Скриншот видео группы ВКонтакте.

Скриншот видео группы ВКонтакте.

Фото: Скриншот с видео

Очередной рекорд записала в свою копилку Мария Колтакова, которую в Белгороде нередко называют «железной бабушкой». Скоро Марии Денисовне исполнится 99 лет и на российском чемпионате по пулевой стрельбе из пневматического оружия она установила 12-й рекорд Книги рекордов России, став самой возрастной его участницей.

Напомним, что белгородка уже имеет в своем активе рекорды, как самый возрастной парашютист и дайвер. В своем солидной возрасте Мария Денисовна не побоялась выполнять фигуры высшего пилотажа, подыматься на воздушной шаре и дельтаплате. А два года назад, в 2018 году, она стала самым возрастным участником спортивных соревнований по джип-триалу.

Отметим, что Мария Колтакова награждена орденами Славы II степени и Отечественной войны I степени. Во время Великой Отечественной войны она служила старшиной медицинской службы и принимала участие в Курской битве.