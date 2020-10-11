Белгородский университет будет работать в смешанном режиме. Фото: "КП" Архив

На смешанный режим работы перешел НИУ «БелГУ». Это связано со второй волной коронавируса. Соответствующий приказ о том, что каждый курс на несколько дней в неделю будут отправлять на удаленку подписал ректор НИУ БелГУ Олег Полухин. В частности, в приказе сказано, что каждый курс университета должен обучаться в режиме онлайн не менее 3-х дней в неделю.

При этом на дистанционный режим переведут сотрудников старше 65 лет и беременных женщин. Половина остальных сотрудников, исключая педагогических работников, каждого структурного подразделения ьакже будут работать в дистанционном редиме. Сотрудники, которые будут работать удаленно и тем, кто работает непосредственно в университете, будут местами раз в две недели. Такие временные меры коснутся и студентов.