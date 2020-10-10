Главный врач ковидного госпиталя Белгорода покидает свой пост

Фото: instagram.com/av_bondarev.

Главный врач горбольницы № 2, главного ковидного госпиталя Белгорода, покидает свой пост. Антон Бондарев сам подтвердил свой уход на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

Слухи о возможной отставке главы депздрава Наталии Зубаревой не так давно появились в сецсети и Антону Бондареву пророчили эту должность. Но тогда главврач написал в соцсети, что действительно предстоят изменения в его трудовой жизни. При этом Антон Бондарев заявил, что не готов поделиться информацией, где он продолжит карьеру.

Напомним, что главврачом горбоницы №2 Антон Бондарев стал в 2017 году. До этого он заведовал Центром реабилитации чернобыльцев, занимал должность врача-терапевта в поликлиническом отделении № 63 ГУЗ «Городская поликлиника № 49». В 2011 году Антон Бондарев был назначен генеральным директором ООО «Белгородская неотложка», а в 2012 году – директором ООО «Клиника Евромед».