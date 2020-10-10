Белгородский любитель быстрой езды оплатил 32 административных штрафа после ареста дорогостоящего авто. Фото: "КП" Архив

Владелец «Volkswagen Passat CC», чтобы не стать пешеходом оплатил 32 штрафа ГИБДД на общую сумму 19 500 рублей. При этом исполнительский сбор составил 32 тысячи рублей.

В отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по Белгороду и Белгородскому району УФССП России по Белгородской области в отношении 36-летнего жителя города было возбуждено 32 исполнительных производств по взысканию штрафов ГИБДД. Штрафы были назначены за превышение скорости на общую сумму в размере 19 500 рублей. После поступления документов на исполнение добровольной оплаты штрафов не последовало. За неторопливость в оплате штрафов ГИБДД, судебные приставы вынесли постановление об исполнительском сборе.

Также судебные приставы обратили взыскание на денежные средства должника, находящиеся в банках, вынесли запрет на регистрационные действия в отношении его автомобиля. Должник явился на прием к судебному приставу, обещал оплатить задолженность, но оплаты не последовало.

Тогда судебные приставы в обеспечительных мерах наложили арест на дорогостоящего автомобиля «Volkswagen Passat CC», оставив машину должнику на ответственное хранение.

Перспектива ходить пешком должника не устроила. Мужчина предоставил судебным приставам квитанцию о полном погашении имеющейся задолженности, а также исполнительского сбора в сумме 32 тысяч рублей.