В Белгородской области 42 медработника успешно прошли первый этап вакцинации от коронавируса. Фото: "КП" Архив

42 медицинских работника области успешно прошли первый этап вакцинации от коронавируса. При этом, как отметили в депарртаменте здравоохранения региона, сильной потери работоспособности не произошло.

На прошедшем брифинге первый замначальника областного депздрава Людмила Крылова рассказала, что обычно первые симптомы побочных эффектов должны проявиться в первые 7 дней. У медиков, который прошли вакцинацию, не замечено признаков респираторных инфекций. При этом, подчеркнула Людмила Крылова, некоторые, в основном женщины, отмечали легкое недомогание, головную боль и слабость, потери работоспособности не произошло.

В депздраве объяснили, что мониторинг состояния вакцинированных медиков ведут ежедневно утром и вечером. Через 21 день будет проведена повторная вакцинация и тогда можно будет подводить ее итоги.