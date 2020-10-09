В Белгородском районе таксиста подозревают в краже телефона у 13-летнего пассажира

Водителю такси грозит до двух лет лишения свободы. Фото: "КП" Архив

В белгородский районный отдел полиции обратилась мама школьника. Она рассказала, что ее 13-летний сын забыл в такси мобильник. Обнаружив это, женщина позвонила водителю, но тот стал уверять, что никакой телефон он не находил.

Оперативникам удалось установить обратное и изобличить таксиста. По предварительным данным, обнаружив телефон подростка, он сдал его в ломбард за 2500 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД области со ссылкой на начальника дознания ОМВД России по Белгородскому району, в отношении 23-летнего водителя возбуждено уголовное дело за кражу. Ему грозит до двух лет лишения свободы.