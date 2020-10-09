В центре Белгорода «Мерседес» сбил на пешеходном переходе пенсионерку

ДТП произошло 9 октября около 12 часов 45 минут на перекрестке улицы Попова и проспекта Славы. По предварительным данным, 26-летний водитель «Мерседеса» сбил 74-летнюю женщину, которая шла по «зебре» на разрешающий сигнал светофора.

Фото лежащей на пешеходном переходе пенсионерки уже облетело соцсети. В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что она получила травмы. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорая. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.