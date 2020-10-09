Белгородские пограничники не пропустили нарушителя, которые пытался перейти границу в поисках лучшей жизни

Фото пресс-службы Пограничного управления. Фото: "КП" Архив

Белгородские пограничники нередко сталкиваются со случаями нарушения Государственной границы РФ. Как правило, нарушителя пытаются попасть в России вне установленных пунктов пропуска. Так, в начале октября 2020 года в районе населенного пункта Муром Белгородской области сотрудники погранслужбы обнаружили гражданина Украины 1977 года рождения. Он пересек государственную границу вне установленных пунктов пропуска из Украины в Россию. С его слов — в поисках лучших условий жизни. Нарушителя привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 18.1 КоАП РФ и в установленном порядке принудительно возвратили на территорию Украины.

Руководство Пограничного управления обращается к гражданам с просьбой информировать о фактах противоправной деятельности на территории приграничных районов Белгородской области по телефону (4722) 508-515.