В Белгороде росгвардейцам удалось оперативно найти пожилую женщину

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Белгородские росгвардейцы нашли 70-летнюю жительницу областного центра, которая страдает провалами в памяти. Сотрудники управления вневедомственной охраны по городу Белгороду вернули женщину родственникам.

С заявлением о пропаже 8 октября в правоохранительные органы с обратилась семья разыскиваемой женщины. Родные рассказали, что пенсионерка страдает провалами в памяти и раньше уже не раз уходила из дома.

Приметы пропавшей в ведомстве получили в 22 часа 20 минут и сразу же приступили к ее поискам. Спустя 40 минут сотрудники вневедомственной охраны обнаружили подходящую по приметам женщину на улице Кутузова. Пенсионерку оперативно доставили в отдел полиции, после чего передали родственникам.