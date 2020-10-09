В Белгороде задержали похитителя шоколадок

Все двадцать плиток шоколада похититель успел съесть. Фото: "КП" Архив

В третий отдел полиции из магазина поступило сообщение об ограблении. Сотрудники сообщили, что неизвестный мужчина похитил шоколад и выбежал с ним из торговой точки. Его добычей стали двадцать плиток лакомства стоимостью больше тысячи рублей.

Полицейским удалось вычислить похитителя шоколадок. Им оказался 35-летний мужчина с криминальным прошлым. По предварительным данным, все двадцать плиток он успел съесть. Поскольку мужчина похитила шоколадки буквально на глазах у продавцов, уголовное дело возбудили по статье «Грабеж». Наказание за такое преступление – до четырех лет лишения свободы.