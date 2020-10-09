В Белгороде специальный отряд быстрого реагирования отметил профессиональный праздник

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Белгородский СОБР — специальный отряд быстрого реагирования — отметил свой профессиональный праздник. За годы своего существования СОБР зарекомендовал себя как одно из самых боеспособных подразделений. С начала 2020 года сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Белгородской области приняли участие в более чем 180 специальных операциях, в том числе на территории Северо-Кавказского региона. В результате этих операций из незаконного оборота изымалось оружие и более 1500 боеприпасов, а также 300 грамм взрывчатых веществ.

За 27 лет своего существования СОБР «Белогор» Росгвардии более 60 раз выезжал в служебные командировки на территорию Северного Кавказа. За мужество, проявленное при исполнении служебного долга, офицеры отряда награждены 346 государственными наградами, из них 37 человек удостоены «Ордена Мужества». В 1995 и 2003 годах, в ходе специальных операций под Гудермесом погибли лейтенант милиции Геннадий Мишенин и капитан милиции Алексей Михайлов, оба награждены «Орденом Мужества» посмертно.

С профессиональным праздником сотрудников поздравил начальник Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Дмитрий Мещерин. Он подчеркнул:

- Служба в отряде СОБР – это не просто выполнение повседневных служебных обязанностей, а призвание настоящих мужчин. Благодарю вас за самоотверженность, профессионализм, преданность долгу и Отечеству, за безупречную службу и значительный вклад в общее дело поддержания правопорядка в регионе.