В Старом Осколе при столкновении двух трамваев пострадали восемь пассажиров

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В четверг, 8 октября, около шести вечера на проспекте Алексея Угарова в Старом Осколе, в районе транспортной развязки Ш-4 станция «Котел», столкнулись два трамвая. По предварительным данным, 46-летняя женщина за рулем одного из них въехала в трамвай под управлением 21-летнего водителя, который остановился перед затором, образовавшимся из-за ремонтных работ. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в ДТП пострадали восемь пассажиров. Всех их после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Полиция также озвучила версию смертельного ДТП, произошедшего в тот же день в Белгороде. Напомним, около двух часов дня на улице Королева автобус «ЛиАЗ» сбил 33-летнюю женщину. По предварительным данным, она шла по бордюрному камню и упала на дорогу. В результате пешеход оказалась под колесами маршрутки. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.