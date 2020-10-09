В поликлиниках области увеличат количество кабинетов неотложной помощи для пациентов с признаками ОРВИ. Фото: "КП" Архив

На прошедшем брифинге первый заместитель начальника регионального департамента здравоохранения и социальной защиты населения Людмила Крылова сообщила, что за последние сутки только по Белгороду и Старому Осколу зафиксировано 1 690 вызовов скорой помощи. Не менее напряженная ситуация и в амбулаторном звене. По двум самым крупным городам врачи приняли 2 751 вызов на дом. Чтобы снять хотя бы часть нагрузки с семейных врачей и терапевтов, которые сейчас работают сверхурочно, в регионе увеличат количество кабинетов неотложной помощи в поликлиниках для пациентов с признаками ОРВИ. При этом для таких пациентов будет предусмотрен отдельный вход в медучреждение.

Людмила Крылова, в частности, отметила, что анализ ситуации показал, что необходимо не прсто помещение, но и дополнительные человеческие ресурсы, так как медицинские работники также болеют, а следовательно, выпадают из рабочего процесса. Она подчеркнула:

- Чтобы грамотно распределить наши возможности, мы приняли решение, во-первых, организовать электронную запись как для неотложных, так и для плановых пациентов (над этим сейчас работают технические службы), также дополнительно в каждой поликлинике открыты еще кабинеты неотложной помощи. Люди, которые имеют признаки ОРВИ, будут заходить все равно через одну дверь, но кабинетов неотложной помощи в зависимости от количества обслуживаемого населения, будет два-три, а самых больших и четыре.