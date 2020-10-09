Спрятаться в шкафу от судебных приставов старооскольскому алиментщику не удалось

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Старооскольский алиментщик, задолжавший несовершеннолетнему сыну по алиментным обязательствам 647 тысяч рублей, попытался спрятаться от судебных приставов в шкафу.

По решению суда нерадивый папаша должен был выплачивать алименты на содержание своего сына в размере 1/4 части всех видов заработка. Но родительские обязанности он не выполнял, официально не работал, денежные средства на содержание ребенка не выплачивал, в результате образовалась задолженность по алиментам.

Судебные приставы Старооскольского районного отделения неоднократно направляли неплательщику алиментов требование о явке в отделение судебных приставов. Но мужчина на прием к судебным приставам не являлся, на связь не выходил, по месту регистрации не проживал. В связи с этим его объявили в розыск.

И все же судебным приставам удалось выяснить адрес фактического проживания алиментщика. Они выехали по адресу его проживания. Дверь должностным лицам открыла сожительница алиментщика. А сам папаша прятался в шкафу.

После того, что безответственного отца выудили из шкафа, его доставили в отделение судебных приставов. Там были составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и ст. 17.14 «Нарушение законодательства об исполнительном производстве».

В этот же день суд рассмотрел протокол и назначил должнику наказание в виде 80 часов обязательных работ. Его предупредили, что в случае, если он продолжит уклоняться от обязательств по содержанию ребенка и от выплаты задолженности по алиментам, ему грозит уголовная ответственность в соответствии со ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».