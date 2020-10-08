Решив сорвать куш, белгородец отдал мошенникам большее 700 тысяч

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что в общей сложности белгородец потерял 711 700 рублей. Фото: "КП" Архив

Еще один житель Белгорода нарвался на мошенников. В этот раз в сети аферистов попал 26-летний парень. Ему позвонили с интересным предложением. Незнакомка уверяла, что, зарегистрировавшись на информационно-торговой платформе, можно быстро заработать крупную сумму денег. Молодому человеку объяснили, что сначала естественно придется вложиться. Одна только «регистрация» обошлась ему больше 15 тысяч рублей. После того, как он перечислил деньги, его попросили внести на указанные счета сумму, которая должна была принести крупные дивиденды. Не располагая такими средствами, парень взял кредит и перевел его на электронные кошельки мошенников. Сразу после этого они перестали выходить на связь.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что в общей сложности белгородец потерял 711 700 рублей. По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают злоумышленников. Полиция призывает белгородцев не терять бдительности и не переводить деньги на подозрительные счета.