В Старом Осколе на продавца завели уголовное дело за продажу спиртного подростку

В отношении продавца возбудили уголовное дело за «рецидив». Фото: "КП" Архив

Нарушение выявили в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь». Оно проводилось в регионе с 30 сентября по 5 октября. Инспекторы по делам несовершеннолетних вместе с участковыми уполномоченными проверяли торговые точки, в том числе на предмет продажи спиртного подросткам.

По данным пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в одном из магазинов, расположенных в микрорайоне Макаренко города Старый Оскол, продавец не убедилась в возрасте покупателя. Она продала подростку бутылку пива. Выяснилось, что женщина уже не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей за такое правонарушение. На этот раз административным наказанием не обошлось. В отношении продавца возбудили уголовное дело за «рецидив». Сотруднице торговой точки грозит серьезный штраф – от 50 до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года.