Белгородская студентка стала серебряным призером всероссийской универсиады

Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".

На VII всероссийской летней универсиаде, которая в эти дни проходила в Екатеринбурге, достойно выступили представители белгородского университета.Студентка из Белгорода, которая представляла институт экономики и управления НИУ "БелГУ", мастер спорта Российской Федерации по спортивному ориентированию Анастасия Григорьева выступила на высоком уровне. Соответственно и ее выступление было оценено высоким баллом - белгородская студентка заняла второе место в кроссе-классике, став серебряным призером престижного спортивного форума.