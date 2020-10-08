Белгород
Еще
Радио
Белгород
Еще
Радио
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

Белгородская студентка стала серебряным призером всероссийской универсиады

VII всероссийская летняя универсиада завершилась в Екатеринбурге
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий
Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".

Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".

На VII всероссийской летней универсиаде, которая в эти дни проходила в Екатеринбурге, достойно выступили представители белгородского университета.Студентка из Белгорода, которая представляла институт экономики и управления НИУ "БелГУ", мастер спорта Российской Федерации по спортивному ориентированию Анастасия Григорьева выступила на высоком уровне. Соответственно и ее выступление было оценено высоким баллом - белгородская студентка заняла второе место в кроссе-классике, став серебряным призером престижного спортивного форума.