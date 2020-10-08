Белгородские энергетики построили больше 10 километров сетей наружного освещения

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

С января по сентябрь 2020 года «Россети Центр Белгородэнерго» построил более 10 км сетей наружного освещения вдоль ранее не освещенных участков автодорог в районе сел Колотиловка, Ивица и Нечаевка. Для освещения трасс смонтировано свыше 200 светодиодных светильников, включенных в автоматизированную систему управления наружным освещением (АСУНО).

В рамках заключенных контрактов белгородские энергетики построили современное наружное освещение на участке автодороги «Томаровка - Красная Яруга - Илек-Пеньковка - Колотиловка – Вязовое» в селе Колотиловка Краснояружского района, проложив 4,8 км кабельных линий и установив 127 светодиодных светильников. Аналогичные работы были выполнены в селах Ивица и Нечаево Корочанского района. Освещение появилось на участке дороги «Белгород – Новый Оскол – Советское - Ивица» - Нечаево» протяженностью 5,3 км. Здесь смонтировано 89 светодиодных светильников.

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