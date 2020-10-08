55-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве белгородки, взяли под стражу

В пылу ссоры мужчина выхватил нож и нанес своей знакомой множественные ножевые ранения. Фото: "КП" Архив

В Белгороде задержали 55-летнего мужчину и взяли под стражу за убийство своей знакомой. Во в юзремя следствия было выяснено, что 26 сентября 2020 года мужчина выпивал в компании женщины, а затем проводил ее домой. Уже у нее дома он попросил чаю, а в ответ посыпались оскорбления. В ответ обвиняемый выхватил нож и нанес женщине множественные ножевые ранения, от которых она скончалась. Убитую обнаружила ее знакомая, которая 5 октября пришла ее навестить.

Обвиняемый с места преступления скрылся, но был сразу же задержан. Белгородский следственный отдел предъявил обвинение 55-летнему мужчине в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Проводятся следственные действия и экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.