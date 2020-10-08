В белгородском депздраве объяснили причины перевода пациента с глубоким неврологическим дефицитом в паллиативное отделение. Фото: "КП" Архив

На прошедшем брифинге первый заместитель руководителя регионального департамента здравоохранения и социальной защиты населения Людмила Крылова объяснила причины, по которым пациент с глубоким неврологическим дефицитом был переведен в паллиативное отделение. По ее словам тяжесть перенесенного неврологического поражения не позволяет рассчитывать на полное восстановление всех функций организма. Решение принималось врачебным консилиумом, родственников пациента проинформировали.

Людмила Крылова рассказала, что пациент в течение полутора месяцев лечится в горбольницы №2. Ему пытались помочь, но у него был глубокий неврологический дефицит и пациент находился в вегетативном состоянии. Консилиум врачей оповестил родственников, что помочь пациенту восстановить нормальную жизнедеятельность не могут. И подчеркнула:

- Но ухаживать за пациентом можно и нужно. И врачи паллиативного отделения, где он сейчас находится, делают это очень качественно. Он получает лечение по назначениям, которые ему сделали специалисты городской больницы №2. Оставить его там мы не могли, так как на тот момент в больнице разворачивался ковид-госпиталь, а пациент был ковид-отрицательным, нельзя было допустить его инфицирование. По аналогичной схеме были выписаны и другие пациенты – кто-то домой, кто-то на долечивание в центральные районные больницы».

Напомним, что отделение паллиативной помощи Томаровской больницы было образовано одним из первых в Россиии по решению комиссии главных внештатных специалистов Минздрава признано одним из лучших в стране. В отделение направляются люди, выздоровление которых невозможно. При этом ранее в социальных сетях сообщалось, что мужчина после выхода из комы в связи с карантином был выписан из городской больницы №2 в тяжелейшем состоянии и переведен в паллиативное отделение Томаровской больницы.