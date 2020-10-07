В Белгородской области зарегистрирована очередная смерть от заражения коронавирусной инфекцией

78-летняя жительница Белгород астала 66-ой жертвой опасной инфекции. Фото: "КП" Архив

В департаменте здравоохранения Белгородской области сообщили, что в области умер 66-й пациент с подтвержденным COVID-19. Скончавшаяся — 78-летняя жительница Белгорода, она проходила лечение на базе Городской больницы №2.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 69 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала истории заболевания число заболевших составило 9 336 человек, 35 из них находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.

По данным областного штаба, наибольшее число новых заражений пришлось на Алексеевский городской округ — 12 случаев. 11 новых пациентов зарегистрировано в Шебекинском городском округе, 10 — в Белгороде.