В Белгородском депздраве прокомментировали ситуацию с женщиной, скончавшейся в Корочанской ЦРБ Фото: "КП" Архив

Сегодня, 7 октября, на брифинге первый замначальника регионального департамента здравоохранения и социальной защиты населения региона Людмила Крылова, прояснила ситуацию, связанную со смертью пациентки, направленной в Корочанскую ЦРБ. Людмила Крылова рассказала, что из-за регистрации в одном из отделений Шебекинской ЦРБ очага коронавируса пациентка, которая поступила туда в тяжелом состоянии, была перенаправлена в Корочанскую ЦРБ. В корочанскую больницу ее доставили в тот же день вечером. Но она умерла на следующий день. Причины, которые привели к смерти пациентки, будут детально изучены ведомственной службой контроля качества оказания медицинской помощи, пообещали в ведомстве.

Людмила Крылова уточнила, что пациентка долго болела и поступила в Шебекинскую ЦРБ в состоянии, которое именуется инфекционно-токсическим шоком. В организме уже была генерализована инфекция. Замруководителя регионального департамента здравоохранения отметила:

- На момент транспортировки ее в Шебекинскую ЦРБ она по оценке реаниматологов и неврологов, была транспортабельна, то есть параметры жизнедеятельности позволяли ей передвигаться в машине скорой помощи в сопровождении медицинских работников, необходимой медикаментозной терапии, если бы она ей понадобилась, к месту оказания помощи.