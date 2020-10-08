Сотрудники ГУ МЧС России по Белгородской области помогают в проведении дезинфекции социально значимых объектов

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области продолжают оказывать помощь в дезинфекции социально-значимых объектов региона. Санитарную обработку проводят в специализированных защитных костюмах и дезинфицирующим средством, содержащим хлорвещество. Концентрация дезсредства утверждена Роспотребнадзором и безвредна для людей и животных.

Чтобы не допустить распространения вирусных инфекций, дезинфекция проводится и в подразделениях Главного управления МЧС России по Белгородской области. Так, накануне санитарную обработку провели территории поисково-спасательной службы Белгородской области на площади 500 квадратных метров .