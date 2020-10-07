Заместитель губернатора Белгородской области Денис Буцаев намерен проверять в день по 300 магазинов на ношение масок

В области будут проверять ношение масок в торговых центрах. Фото: Ирина ТАРАСОВА

На оперативном заседании правительства Белгородского региона заместитель губернатора Евгений Буцаев сообщил, что в крупных торговых сетях выявлено грубые нарушения рекомендация Роспотребнадзора в период коронавирусной инфекции. Проверено 1 739 объектов торговли, а в день нужно проверять не менее 300 магазинов, высказал пожелание Денис Буцаев. И в том числе на ношения защитных масок. Для проверки подключат сотрудников ППС и других правоохранителей.

Также замгубернатора обратился к департаменту цифрового развития с поручением создать единую горячую линию с колл-центром.