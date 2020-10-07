В Белгородской области начнут использовать препарат «Фавипиравир» при лечении больных коронавирусной инфекцией. Фото: "КП" Архив

На ежедневном брифинге первый заместитель начальника департамента здравоохранения области Людмила Крылова доложила, что в область поступила новая версия методических рекомендаций Минздрава РФ для лечения коронавирусных пациентов. Согласно этим рекомендациям, в схему лечения пациентов с подтвержденным COVID-19 внесен препарат «Фавипиравир». Но при этом Людмила Крылова подчеркнула, что принимать его без назначения врача, нельзя. Он не используется самостоятельно, а назначается по схеме лечения врачом и имеет противопоказания.

Отмечалось, что «Фавипиравир» — противовирусный препарат широкого спектра действия. Он не является специальным лекарством от коронавирусной инфекции, раньше его применяли при лечении гриппа, парагриппа и других респираторных инфекций. Средняя стоимость препарата — от 11 до 13 тысяч рублей.