Как белгородские сотрудники МЧС России животным, попавшим в беду, помогают

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Необходимо отметить, что основная задача пожарно-спасательных подразделений – это спасение людей. Однако учитывая, что в эти моменты помощь людям не требовалась, сотрудники МЧС откликнулись на просьбы об оказании помощи животным. В этот раз с о помощи попросили местные жители Старооскольского городского округа, позвонив в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Они рассказали, что их кот забрался высоко на дерево, находится приблизительно на уровне 6-го этажа, и никак не может самостоятельно спуститься. Вместе с хозяевами помочь животному пытались и неравнодушные прохожие, но все их попытки оказались безуспешными. К месту вызова были направлены спасатели поисково-спасательной службы города Старый Оскол и дежурный караул пожарно-спасательной части № 6. С помощью автоколенчатого подъемника спасатели сняли кота с дерева и передали испуганное животное хозяевам.

В этот же день еще один звонок с просьбой о помощи животному поступил в Единую дежурно-диспетчерскую службу Белгород. Спасателям пришлось снимать кота с дерева по улице Макаренко в районе дома № 6В. Он также забрался очень высоко, приблизительно на уровнь 5-го этажа и жалобно мяукал. Помогали жильцам спасатели Белгорода и дежурный караул пожарно-спасательной части № 1. Они развернули пожарную автолестницу, поднялись по ней к животному, сняли испуганного кота с дерева и спустили его вниз. Местные жители успокоили животное и забрали его к себе домой.