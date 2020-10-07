Белгородские энергетики продлевают дистанционной формат работы с клиентами

В связи с осложнением эпидемиологической обстановки «Россети Центр Белгородэнерго» напоминает потребителям о возможности получить услуги в дистанционном формате.

После введения карантинных мер все офисы обслуживания потребителей временно прекратили очное обслуживание населения и перешли в дистанционный режим работы. Чтобы ограничить социальные контакты и обезопасить здоровье посетителей и сотрудников филиала, все услуги филиал предоставляют посредством интерактивных сервисов.

Подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям можно в личном кабинете на портале «ТП.РФ» https://портал-тп.рф/. Для этого необходимо зарегистрироваться. После активации заполнить форму заявки, выбрав нужный тип подключения, основные характеристики объекта (категория надежности, максимальная мощность) и прикрепив копии документов.

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