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Белгородский владелец кроссовера Audi Q5 оплатил долги по коммунальным платежам после ареста авто

Сумма задолженности коммунальному предприятию составила более 87 тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородский владелец кроссовера Audi Q5 оплатил долги по коммунальным платежам после ареста авто.

Белгородский владелец кроссовера Audi Q5 оплатил долги по коммунальным платежам после ареста авто.

Фото: "КП" Архив

Житель Белгорода рассчитался с долгами за жилищно-коммунальные услуги, выплатив более 87 тысяч рублей. Но только после того, как судебные приставы наложили арест на его кроссовер Audi Q5.

В отделении судебных приставов Белгорода на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании в пользу Управляющей компании задолженности по коммунальным платежам в размере более 87 тысяч рублей. Судебный пристав установил, что должник является владельцем кроссовера «Audi Q5» и наложил арест на его машину.

Мера подействовала. Не дожидаясь истечения срока для добровольной оплаты задолженности, мужчина оплатил всю сумму задолженности. Денежные средства перечислены взыскателю.