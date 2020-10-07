Белгородский владелец кроссовера Audi Q5 оплатил долги по коммунальным платежам после ареста авто. Фото: "КП" Архив

Житель Белгорода рассчитался с долгами за жилищно-коммунальные услуги, выплатив более 87 тысяч рублей. Но только после того, как судебные приставы наложили арест на его кроссовер Audi Q5.

В отделении судебных приставов Белгорода на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании в пользу Управляющей компании задолженности по коммунальным платежам в размере более 87 тысяч рублей. Судебный пристав установил, что должник является владельцем кроссовера «Audi Q5» и наложил арест на его машину.

Мера подействовала. Не дожидаясь истечения срока для добровольной оплаты задолженности, мужчина оплатил всю сумму задолженности. Денежные средства перечислены взыскателю.