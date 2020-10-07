В Белгороде руководитель не выплачивал своим 39 работникам заработную плату в течение двух месяцев

В Белгороде руководитель коммерческой организации не выплачивал своим 39 работникам заработную плату в течение двух месяцев. Фото: "КП" Архив

Следственный отдел Белгорода возбудил уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). Своим 39 работникам руководитель задолжал более 5 миллионов рублей.

Во время следствия было установлено, что распоряжаясь денежными средствами, полученными организацией в качестве дохода от предпринимательской деятельности и достоверно зная о наличии перед подчиненными задолженности по заработной плате, подозреваемый не выплачивал ее своим работникам свыше двух месяцев.

В ходе производства по уголовному делу следствие принимает меры к погашению задолженности. В результате большую часть подозреваемый погасил. Оставшаяся задолженность составляет 1,5 миллиона рублей. Расследование уголовного дела продолжается.