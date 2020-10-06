В Белгородской области скончались еще два пациента с подтвержденным коронавирусом

Число жертв опасной инфекции достигло 65 человек. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19, сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области. Скончавшиеся — 74-летний житель Яковлевского городского округа и 70-летний житель Белгородского района. Они оба проходили лечение на базе Городской больницы №2 Белгорода.

По данным областного штаба, на 6 октября число умерших от коронавирусной инфекции составило 65 человек. Число новых заражений за минувшие сутки составило 67 случаев, с начала пандемии - 9 267. На госпитализации находится 482 человека, 26 - подключены к аппаратам ИВЛ.

По числу новых заражений по прежнему лидирует Белгород - 40 человек за минувшие сутки. Еще 22 случая зарегистрированы в Белгородском районе.

Напомним, что вчера от осложнений после заражения коронавирусной инфекцией умер директор медицинского института НИУ "БелГУ" Владимир Куликовский.