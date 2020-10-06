Белгородский университет предоставит возможность пострадавшим от коронавируса получить дополнительное образование. Фото: "КП" Архив

Минпросвещения РФ совместно с субъектами России, Рособрнадзором, Рострудом и другими ведомствами реализует программу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции. В Белгородской области бесплатное обучение указанных категорий граждан проводится в 18 образовательных организациях по 25 направлениям подготовки. НИУ «БелГУ» готов оказать поддержку в освоении программных решений для бизнеса.

В соответствии с постановлением губернатора Белгородской области от 4 сентября 2020 года участвовать в программе могут люди, находящиеся под риском увольнения, а также граждане, находящиеся в простое, в отпуске без сохранения заработной платы по инициативе работодателя, работающие в режиме неполного рабочего времени, работники, в отношении которых проводятся мероприятия по высвобождению, выпускники образовательных организаций – граждане, завершившие в 2020 году освоение программ среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего профессионального образования.

Получить дополнительное образование могут лица, ищущие работу, - не имеющие работы и заработка, трудоспособные граждане, обратившиеся с 1 марта 2020 года в государственные учреждения службы занятости населения области в целях поиска подходящей работы.