Литературно-краеведческие чтения прошли в Губкине. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

В Мемориально-культурном комплексе Раевского, филиале Губкинского краеведческого музея, состоялись межрегиональные литературно-краеведческие чтения «Пенаты милые! Меня вы к Родине скорее возвратите…». Мероприятие приурочено к 225-летию со дня рождения декабриста и поэта Владимира Раевского и 25-летию со дня открытия комплекса его имени.

В конференции приняли участие 15 представителей музеев и библиотек, студенты и преподаватели школ и вузов Белгородской области: Губкин, Старый Оскол, Белгород, Волоконовка, Ракитное.

Доклады были представлены по двум темам: «Мелкопоместные дворянские усадьбы Курской губернии: история, события, люди» и «Творческое наследие В.Ф. Раевского: публицистика, поэзия, педагогика». В заключение для участников и гостей конференции прозвучал музыкальный подарок от директора и преподавателей Боброводворской детской музыкальной школы.