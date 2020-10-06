В Старом Осколе подали тепло в соцобъекты. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

В Старом Осколе теплоснабжающие организации начали подавать тепло в социальные объекты округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа. Теперь учащиеся, воспитанники детских садов и пациенты больниц не будут мерзнуть.

В соответствии с постановлением администрации Старооскольского городского округа, 5 октября 2020 года начата подача тепла на городские объекты здравоохранения и образования – в школы, детские сады, больницы и другие учреждения.

Пуск производится по утвержденному графику. Для запуска всей системы отопления обычно требуется 3 - 5 дней.