В Белгороде расследуют смерть 50-летней женщины

Фото пресс-службы регионального Следственного управления.

Следственное управление Белгорода возбудило уголовное дело по факту убийства 50-летней жительницы областного центра. Ее труп с признаками насильственной смерти был 5 декабря в ее квартире про улице Некрасова. На теле остались следы множественных ножевых ранений.

Следователи с участием криминалистов Следственного управления и сотрудников экспертных подразделений произвели осмотр места происшествия, изъяли предметы, имеющие значение для установления всех значимых обстоятельств произошедшего.

Благодаря слаженной работе следователей и сотрудников уголовного розыска УМВД России Белгорода преступление удалось раскрыть в кратчайшие сроки. Личность преступника установлена. Им оказался временно проживающий в Белгороде 55-летний мужчина, ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления. Подозреваемый задержан и дал признательные показания в совершенном преступлении.