Белгород прочно удерживает лидерство по числу заражений коронавирусной инфекцией. Фото: "КП" Архив

По данным оперативного штаба области по борьбе с распространением коронавируса на 5 октября в Белгородской области зарегистрировано 65 заражений COVID-19. 32 из них пришлось на областной центр, еще 10 — Яковлевский городской округ. Всего с начала пандемии выявлено — 9 200 человек с коронавирусной инфекцией.

На госпитализации находится 476 человек, 21 — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. Число выздоровевших составило 7 623, умерших — 63. Всего на амбулаторном лечении находятся 1 038 пациентов, на самоизоляции — 4 603. Сняты с самоизоляции 36 880 человек, изолированы по контакту с заболевшими 7 375.

По муниципальным образованиям на 5 октября картина заболеваний следующая: Белгород — 32 случая, Яковлевский городской округ — 10, Старооскольский городской округ — 8, Белгородский район — 7, Ракитянский район — 3, Губкинский городской округ, Корочанский, Волоконовский, Прохоровский, Борисовский районы — по 1 заболевшему.

По состоянию на 5 октября в 4 горокругах и 8 районах области зараженные не обнаружены.