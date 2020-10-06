В областном центре к Всемирному дню почты откроется выставка «Белгород. Назад в будущее»

В областном центре откроется выставка «Белгород. Назад в будущее».

7 октября 2020 года в почтовом отделении на Соборной площади белгородцы и гости области смогут побывать на обзорной экскурсии, которую проведет член Союза художников России Виктор Иванчихин. Выставка «Белгород. Назад в будущее» охватывает период в более чем 100 лет. По открыткам можно легко проследить изменения внешнего облика города – с начала прошлого века до настоящего времени.

Экспонаты для выставки на почте представлены белгородскими посткроссерами Ириной Бабиной, Ольгой Коровиной, Инной Антиповой, а также коллекционером, членом Союза художников России Виктором Иванчихиным.

Особое место в экспозиции принадлежит фотонабору из личной коллекции Виктора Иванчихина «Привет из Белгорода» с видами социальных, церковных и исторических застроек города 1911-1916 годов.

Отметим, что на выставке будут представлены и открытки с видами современного города. Их создали молодые белгородские художники, дизайнеры и фотографы.

Выставка «Белгород. Назад в будущее» в почтовом отделении продлится до 1 ноября.