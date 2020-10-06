В Белгородской области открыто 1 420 коек для лечения коронавирусных пациентов

62% коечного фонда для лечения лиц с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом занято. Фото: "КП" Архив

62% коечного фонда для лечения лиц с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом занято, рассказала на брифинге первый заместитель начальника департамента здравоохранения региона Людмила Крылова. При этом она подчеркнула, что всего в регионе на сегодняшний момент открыто 1 420 коек для лечения пациентов с COVID-19 или с подозрением на него. И что увеличение коечного фонда позволило облегчить нагрузку.

Коронавирусных пациентов в области принимают на 8 площадках: в Алексеевской ЦРБ, Старооскольской окружной больнице, Чернянской ЦРБ, Губкинской ЦРБ, Новооскольской ЦРБ, Городской больнице №2 Белгорода, Областной инфекционной больнице и Областной детской больнице.