145 детей болеют коронавирусом в Белгородской области

В Белгородской области 145 детей болеют коронавирусной инфекцией. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области 145 детей болеют коронавирусом, рассказала во время брифинга первый заместитель начальника департамента здравоохранения региона Людмила Крылова. Чиновник пояснила, что среди заболевших 12 воспитанников детских садов, 106 школьников и 27 детей, которые не посещающих ни детские сады, ни школы

напомним, что на карантин в области закрыли пока только одно учебное заведение — школу №21 областного центра, в которой коронавирусной инфекцией болеют учителя. При этом в области на удаленку в связи с выявлением случаев заболевания переведены 76 классов.