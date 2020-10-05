Белгородские спасатели продезинфицировали Пенсионный фонд. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области

В Главное управление МЧС России по Белгородской области регулярно обращаются руководители социально-значимых объектов региона с просьбой провести дезинфекцию. Накануне сотрудники специализированной пожарно-спасательной части провели дезинфекцию в здании отделения Пенсионного фонда России по Белгородской области. Спасатели обработали дезсредством служебные помещения, лестницы, перила, а также прилегающую территорию общей площадью 900 квадратных метров.

Санитарно-профилактические мероприятия проводятся для предотвращения вирусных инфекций. Для обеспечения безопасности и сохранения здоровья граждан сотрудники МЧС продолжат оказывать содействии в борьбе с распространением вирусных инфекций.