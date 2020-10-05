В Белгороде умер от заражения коронавирусной инфекцией директор мединститута НИУ «БелГУ». Фото: "КП" Архив

В Белгороде от заражения коронавирусной инфекцией 5 октября на 71-м году жизни скончался директор медицинского института НИУ «БелГУ» Владимир Куликовский. Он проходил лечение в городской больнице №2 и в последние дни находился в тяжелом состоянии, болезнь дала тяжелые осложнения, медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких

Напомним, что Владимир Куликовский был депутатом областной Думы предыдущего созыва.

В течение последних семи лет доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации Владимир Куликовский возглавлял мединститут Белгородского госуниверситета. До этого, с 2002 года и по 2013, он руководил Белгородской областной клинической больницей святителя Иоасафа.

Владимир Куликовский — почетный гражданин Белгородской области, был награжден медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени. Он также является кавалером орденов имени Михаила Ломоносова I степени, имени Николая Пирогова, имени Гиппократа, Дружбы, «Почет и слава», «За честь, доблесть, созидание, милосердие».

Выражаем глубокие соболезнования семье, близким и сотрудникам Владимира Куликовского.