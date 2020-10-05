Белгородские пограничники вблизи государственной границы задержали двух граждан Республики Шри-Ланка

Фото пресс-службы Пограничного управления.

Белгородские пограничники в районе населенного пункта Становое Вейделевского района в зоне вблизи государственной границы задержали 2 граждан Республики Шри-Ланка, 1991 и 2000 года рождения. При этом у одного из нарушителей отсутствовали документы, удостоверяющие личность. Граждане Республики Шри-Ланка собирались пересечь государственную границу, чтобы попасть из России на Украину в обход установленных пунктов пропуска и мест пересечения государственной границы, а затем — в одну стран Евросоюза, сообщает пресс-служба ведомства.

Руководство Пограничного управления обращается к гражданам с просьбой информировать пограничников о фактах противоправной деятельности на территории приграничных районов Белгородской области по телефону Пограничного управления: тел (4722) 508-515.