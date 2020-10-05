Синоптики обещают белгородцам летнее тепло в течение всей рабочей недели. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Бабье лето продержится в Белгородской области в течение всей рабочей недели. Как прогнозируют синоптики, воздух днем прогреется до 20-24 градусов тепла.

Так, сегодня, 5 октября, днем столбики термометров покажут +24, ветер - умеренный, юго-восточного направления. Вечером температура опустится до +19.

Завтра, 6 октября, столбики термометров днем покажут +25, к ночи температура упадет до +13 градусов. Такая же температура ожидается 7 октября. Утром будет солнечно, температура составит +20, а днем потеплеет до +25. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6 метров в секунду. Вечером температура опустится до +14.

Прохладным выдастся утро 8 октября, всего 14 градусов. Но днем температура вновь подымется до +22. Будет дуть умеренный ветер юго-восточного направления. Вечером в городе похолодает до +18.

Самым прохладным днем недели будет пятница, 9 октября. День выдастся пасмурный, днем максимальная температура составит +19 градусов. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 3-4 метра в секунду. К ночи синоптики прогнозируют похолодание до +11. Пойдет дождь.