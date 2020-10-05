Новенькие служебные «Шкоды» получили белгородские сотрудники ГИБДД

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9 новеньких служебных «Шкод» получили белгородские сотрудники ГИБДД. Каждая машина оснащена современным оборудованием — средствами видеофиксации, спецсигналами и громкоговорящими устройствами. Машины были вручены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Торжественная церемония проходила в районе «Ротонды» областного центра.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в торжествах приняли участие начальник тыла УМВД России по Белгородской области Сергей Никитенко, начальник УГИБДД УМВД региона Олег Толстой, а также личный состав Госавтоинспекции. Руководители УМВД России по Белгородской области, вручая новые служебные авто, отмечали, что обновление автопарка будет способствовать эффективному решению полицией региона задач по обеспечению безопасности дорожного движения.

Сразу же после завершения торжеств экипажи ДПС выехали на патрулирование на новых автомобилях.