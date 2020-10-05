Белгородские сотрудники МЧС спасли косулю, сбитую на дороге

В Службу спасения о пострадавшей на дороге косуле сообщили водители. Они рассказали, что бедное животное попало под автомобиль на объездной дороге Чичерина-Ротонда. и что в результате у косули перебиты ноги и она истекает кровью.

Спасатели, которые прибыли на место присматривали за животным, забрав косулю в свой вольер для собак до прибытия ветеринара. А после оказания помощи передали ее сотрудникам экоохотнадзора.

Отметим, что сотрудникам МЧС нередко приходится спасать попавших в беду животных. К ним то и дело обращаются, чтобы помочь то коту, забравшему на высокое дерево, то собаке. Попадают в беду и более крупные животные. Так в июле к спасателям обратились жители Корочанского района, у которых в канализационный колодец угодила корова.