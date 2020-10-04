«Открытие»: оформление ипотеки без посещения офиса

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На сегодняшний день полностью удаленно можно оформить ипотеку по двум программам: «Новостройка» и «Рефинансирование».

Чтобы оформить ипотеку, достаточно заполнить заявку и загрузить необходимые документы на сайте www.open.ru. После получения одобрения от банка клиенту необходимо будет подготовить необходимые для сделки документы и назначить встречу с представителем банка.

Дистанционный формат проведения сделок удобен и для банка, и для клиентов: он значительно снижает нагрузку на центры ипотечного кредитования и оптимизирует занятость сотрудников банка. При этом клиенты получают индивидуальное обслуживание в комфортных для них условиях.

- С апреля 2020 года, когда «Открытие» запустил доставку кредитных карт и кредитов, спрос на услугу постоянно растет, и удаленное оформление ипотеки стало логичным продолжением, — отмечает Александр Пятигорский, директор департамента Digital ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». — На сегодняшний день 1 000 клиентов ежемесячно выбирают дистанционное оформление кредита вместо посещения отделений.