Качество детского питания будут постоянно проверять в Белгороде. Фото со страницы ВКонтакте мэра Белгорода Юрия Галдуна

В Белгороде станут регулярными внезапные проверки качества питания школьников. Об этом сообщил мэр Белгорода Юрий Галдун на своей странице в соцсети ВКонтакте. «Продолжаем неожиданные проверки школьного питания. Сегодня были в школах № 40, 41 и гимназии № 22. Меню соблюдается. Вкусовые качества ребят устраивают», - отметил градоначальник.

По всем недоразумениям проверяющие сразу же взаимодействуют с Фабрикой социального питания. «Проверять будем постоянно, никого не предупреждая!» - пообещал Юрий Галдун.