В Белгороде пассажирам автобусов будут выдавать маски. Фото: "КП" Архив

Первый заместитель губернатора Белгородской области Денис Буцаев поручил Единой транспортной компании рассмотреть возможность выдавать маски в транспорте тем пассажирам, у которых их нет.

Также областному совету безопасности и Роспотребнадзору было поручено проконтролировать соблюдение масочного режима в транспорте. Эти мероприятия проводятся в рамках ужесточения масочного режима.

Такое решение было принято на заседании Координационного совета по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.