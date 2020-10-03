В Белгородской области продолжаются профилактические рейды против пожаров. Фото с сайта Главного управления МЧС России по Белгородской области

Осенью жители Белгородской области часто используют костры для сжигания растительности. Но мало кто задумывается, что сжигание мусора может принести большую беду. Одна из мер, направленных на предупреждение сжигания растительных остатков, - патрулирование частного сектора и мест отдыха сотрудниками Главного управления МЧС России по Белгородской области.

Во время рейдов сотрудники спасатели проводят профилактические беседы с собственниками участков, вручают памятки о соблюдении правил пожарной безопасности.

В целях упреждения пожаров Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует всем дачникам соблюдать правила пожарной безопасности при уборке территорий от мусора и сухой травы, не сжигать сухую траву и растительные остатки после уборки урожая!