Жительница Белгорода, оставившая на двое суток в квартире семилетнюю больную дочь, предстанет перед судом. Фото: архив КП

Следователи направили в суд дело 37-летней белгородки, которую обвиняют, что она умышленно оставила без присмотра свою малолетнюю больную дочь. Ей грозит до 1 года лишения свободы.

По версии следствия, в июне горе-мать ушла из квартиры распивать алкоголь и заперла входную дверь. В квартире осталась ее 7-летняя тяжелобольная дочь. Как считает следствие, таким образом она «умышленно и осознанно оставила свою малолетнюю дочь одну без помощи и необходимых продуктов».

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что обвиняемая отсутствовала в течение почти двух суток, тем самым подвергнув жизнь ребенка угрозе.

Эту женщину в 2012 году лишили родительских прав на старшую дочь, которую сейчас воспитывает другая семья. Вторая девочка с 2013 года по 2018 год находилась в доме ребенка, затем в центре социализации и развития. В 2019 году по трехстороннему соглашению ее передали матери, которая несколько раз меняла место жительства, чтобы избежать проверок контролирующих органов.